Pregliasco | ' occorre ancora molta prudenza'

(Di domenica 16 maggio 2021) Per il virologo è necessaria la cautela almeno per uno o due mesi anche se ormai le riaperture saranno ...

TG La7

Per il virologo è necessaria la cautela almeno per uno o due mesi anche se ormai le riaperture saranno ...... ha spiegato il direttore sanitario del Galeazzi di Milano Fabrizio, appunto per l'... scienza e cittadini vacillava; per ridisegnare il domaniricostruire quel rapporto, basandolo ...Le rassicurazioni del virologo: "Nella casistica degli studi clinici ci sono dati che si riferiscono anche alle sei settimane di attesa" ...Il Covid non è un cigno nero, ma il sintomo di un mondo smarrito tra cambiamenti epocali. Dunque, che forma avrà il futuro?