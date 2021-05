Potenza Usi civici | approvato Ddl di riordino della legge 57 2000

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 16 maggio 2021) Significativo impulso all’accertamento dei demanioriginari, migliore gestione del territorio regionale e semplificazione dei vari procedimenti in materia, spesso oggetto di incertezze interpretative che hanno finora rallentato l’azione amministrativa. Sono queste le ragioni che giustificano le modifiche e integrazioni allaregionale n. 57 del 12 settembre(“Usie loro gestione in attuazionen. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928”), contenute nel disegno dida ultimodalla Giunta regionale. “La gestione efficiente ed efficace dei beni di uso civico – spiega l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli – costituisce un’occasione rilevante per lo sviluppo del territorio regionale in ...