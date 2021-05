Pnrr, crescita economica e produttività totale (Di domenica 16 maggio 2021) La produttività totale (Pt) è un concetto un po’ misterioso che però è centrale al dibattito sullo sviluppo economico. Dal punto di vista della performance di un Paese, la Pt si misura come l’incremento di reddito nazionale non attribuibile all’aumento dei fattori di produzione, ossia all’incremento del lavoro e del capitale. La performance dell’Italia a questo riguardo è molto inferiore a quella degli altri paesi ad economia avanzata e sembra peggiorare nel tempo e nell’ultimo decennio, è caduta drasticamente, il che ha portato a costi unitari in costante aumento, redditi stagnanti, un crescente divario di competitività e una crescita anemica. Non è chiaro quali sono le ragioni di questo declino né in che misura e in che modi esso corrisponde a un declino di efficienza delle imprese. A questo riguardo, inoltre, il dibattito pubblico è ... Leggi su formiche (Di domenica 16 maggio 2021) La(Pt) è un concetto un po’ misterioso che però è centrale al dibattito sullo sviluppo economico. Dal punto di vista della performance di un Paese, la Pt si misura come l’incremento di reddito nazionale non attribuibile all’aumento dei fattori di produzione, ossia all’incremento del lavoro e del capitale. La performance dell’Italia a questo riguardo è molto inferiore a quella degli altri paesi ad economia avanzata e sembra peggiorare nel tempo e nell’ultimo decennio, è caduta drasticamente, il che ha portato a costi unitari in costante aumento, redditi stagnanti, un crescente divario di competitività e unaanemica. Non è chiaro quali sono le ragioni di questo declino né in che misura e in che modi esso corrisponde a un declino di efficienza delle imprese. A questo riguardo, inoltre, il dibattito pubblico è ...

