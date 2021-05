Playoff Serie C, allarme Covid ma nessun rinvio: Triestina-Virtus Verona si giocherà (Di domenica 16 maggio 2021) Salvo sorprese, Triestina-Virtus Verona andrà in scena questo pomeriggio."L’incubo Covid-19 continua ad aleggiare sui play-off di Serie C, ma per il momento non sono in vista ulteriori rinvii", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Se in un primo momento i veronesi sembravano pronti a non scendere in campo, alla fine l’autorità sanitaria non ha emesso alcun divieto per la trasferta di Trieste, con la partita che si giocherà regolarmente alle ore 17.30. La gara chiuderà il programma del primo turno.Se fosse arrivato lo stop, ci sarebbe stata la concreta possibilità di un nuovo rinvio dei match del secondo turno, in programma mercoledì. E di conseguenza, la possibilità di rivedere l'intero format, considerato che la finale dovrà andare in scena entro il ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Salvo sorprese,andrà in scena questo pomeriggio."L’incubo-19 continua ad aleggiare sui play-off diC, ma per il momento non sono in vista ulteriori rinvii", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Se in un primo momento i veronesi sembravano pronti a non scendere in campo, alla fine l’autorità sanitaria non ha emesso alcun divieto per la trasferta di Trieste, con la partita che siregolarmente alle ore 17.30. La gara chiuderà il programma del primo turno.Se fosse arrivato lo stop, ci sarebbe stata la concreta possibilità di un nuovodei match del secondo turno, in programma mercoledì. E di conseguenza, la possibilità di rivedere l'intero format, considerato che la finale dovrà andare in scena entro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie L'ex rosa Godeas: 'Vorrei allenare ma fare bene non è scontato' L'ex attaccante di Messina e Palermo , in grado di segnare dalla terza categoria alla Serie A, è stato intervistato da TuttoC.com e si è espresso sulla difficoltà dei playoff di C ma soprattutto sul ...

GdS - 'Playoff Serie C, allarme Covid ma nessun rinvio' 'L'incubo Covid continua ad aleggiare sui playoff di Serie C, ma per il momento non sono in vista ulteriori rinvii' . E' l'analisi contenuta sul Giornale di Sicilia di oggi. La post season è già slittata una volta a causa che era stata ...

