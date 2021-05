Pippo Inzaghi | “Non è possibile che il loro portiere sia sempre il migliore in campo Facciamoci un esame di coscienza”

(Di domenica 16 maggio 2021), tecnico del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l’amaro pareggio subito in extremis dal Crotone, che potrebbe compromettere la salvezza dei suoi: “Non èche ilsiailin. Dobbiamo farci undi, eravamo partiti bene. Dovevamo far fallo, fermare l’azione. La partita era finita. Aspettiamo Lazio-Torino, abbiamo ancora una speranza, speriamo di giocarcela all’ultima”. Foto: DerbyDerbyDerby L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SirCambiaNome : a distanza di 10 anni super PIPPO INZAGHI rimane il numero 9 piu forte degli ultimi 10 anni nonostante abbia smesso… - RinaldiPaolo2 : @FerraraLiberato Stranamente I fratelli Inzaghi (Pippo e Simone) hanno una cosa in comune, hanno fallito entrambi c… - Marikazani1 : @cataldi_marco @Legion792 @stefanoscorpio Secondo voi Inzaghi (Simone) lascerà andare il fratello (Il nostro Pippo) in B senza fare nulla? - tuttonapoli : Solo il fratello può salvare Pippo Inzaghi - sportface2016 : #BeneventoCrotone 1-1, le parole di Pippo #Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Inzaghi

Due risultati utili su 3 per i granata contro il fratello di: il destino è nelle mani di Belotti e compagni, che devono rialzarsi dopo la doppia mazzata Milan/Spezia. Il primo bivio ...LAPADULA SBLOCCA Eppure per la squadra disi era messa subito in discesa. Gol al 13' di Lapadula su assist di Hetemaj ed espulsione qualche minuto dopo del difensore del Crotone che ...Adesso Pippo Inzaghi deve sperare che martedì, Simone, batta il Torino nel recupero per andare a giocarsi tutto domenica prossima. Ma è un suicidio quello del Benevento, ...Partita rocambolesca a Benevento dove i padroni di casa sciupano una ghiotta occasione per riavvicinarsi al Torino sconfitto ieri a Spezia. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Lapadula a ...