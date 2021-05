Piero Angela | Studenti | pensate al futuro con spirito positivo C' è molto da fare | cercate l' eccellenza

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 16 maggio 2021) A un mese esatto dall’inizio degli Esami di Stato,si rivolge alle studentesse e agliche quest’anno dovranno affrontare la prova dopo un anno difficile a causa della pandemia. Lo fa con un messaggio speciale, attraverso i canali social del Ministero dell’Istruzione. “Si usciva da un disastro, che era quello della guerra. C’era voglia di, di costruire un. Noi eravamo ragazzi giovani, che finalmente uscivano in un Paese libero, in rovina, ma tutto da costruire. Adesso avrete questa prova. Gli Esami a volte vanno bene, a volte male. Non vi dovete angosciare troppo. Sarà poi la vita a interrogarvi e a darvi un voto”, dice alle studentesse e agliche dal 16 giugno sosterranno il colloquio, il noto divulgatore scientifico che ha mandato il proprio ...