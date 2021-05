Pestaggi, rapine e furti: così la gang terrorizza la provincia (Di domenica 16 maggio 2021) Gli otto terrorizzavano la provincia di Treviso: botte e rapine solo per divertimento. E quando sono stati arrestati hanno detto: "Ma cosa abbiamo fatto di male" Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Gli ottovano ladi Treviso: botte esolo per divertimento. E quando sono stati arrestati hanno detto: "Ma cosa abbiamo fatto di male"

Advertising

zagor63vincenzo : @isabellaeleodor carissima ,è ormai dal lontano 1991che non abito più a Milano , ma mi manca ( semper) non come è… -