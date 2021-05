Perchè Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati (Di domenica 16 maggio 2021) La coppia Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, insieme da circa un anno, ha annunciato di comune accordo la fine della propria relazione. Cos’abbia spinto i due a separarsi, non è stato detto, ma i 42 anni di differenza potrebbero aver giocato un ruolo determinante nella decisione. Paolo Brosio, dopo la sua breve esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, sembrava aver trovato l’amore al fianco della giovanissima Maria Laura De Vitis. La loro relazione aveva nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo, in quanto in molti non hanno mai creduto nel loro amore e le numerose segnalazioni sul conto di lei non hanno di certo aiutato. Nelle scorse ore, però, la giovane ha comunicato sul suo profilo Instagram che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) La coppiaDe, insieme da circa un anno, ha annunciato di comune accordo la fine della propria relazione. Cos’abbia spinto i due a separarsi, non è stato detto, ma i 42 anni di differenza potrebbero aver giocato un ruolo determinante nella decisione., dopo la sua breve esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, sembrava aver trovato l’amore al fianco della giovanissimaDe. La loro relazione aveva nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo, in quanto in molti non hanno mai creduto nel loro amore e le numerose segnalazioni sul conto di lei non hanno di certo aiutato. Nelle scorse ore, però, la giovane ha comunicato sul suo profilo Instagram che ...

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Paolo Ziliani: "Mancano due espulsioni alla Fiorentina! Napoli sulla soglia della Champions, giustizia è fatta" Hanno fatto di tutto perchè non succedesse, giustizia è fatta. Resta il #Verona domenica al Maradona: si può fare. Complimenti veri'. Questo il commento del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo ...

Liguria, contagi sospetti in corsia: scattano indagini su 25 vittime Sulla vicenda erano state nette le parole pronunciate al tempo dal direttore generale della Asl 4 Paolo Petralia: 'Siamo vicini ai familiari delle vittime, il contatto con il virus ha fatto ...

