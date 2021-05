Perché Biden scommette sul G20 italiano Scrive Castellaneta

Leggi su formiche

(Di domenica 16 maggio 2021) Con la visita in corso in questi giorni di John Kerry – inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Clima – a Roma, si può dire che sia ufficialmente iniziata una nuova fase dei rapporti transatlantici. Gli Usa di Joehanno dimostrato in pochi mesi di voler imprimere una netta discontinuità con l’amministrazione Trump sulle grandi questioni multilaterali, partendo proprio dalla sfida epocale del cambiamento climatico e della transizione energetica. Una svolta dimostrata sia attraverso i fatti (con l’immediato reintegro di Washington nell’accordo di Parigi e la formulazione di impegni concreti) che con gesti formali dall’alto contenuto simbolico. In questo senso va letta la nomina di John Kerry, personalità di alto profilo internazionale e uomo di punta del Partito Democratico (fu candidato alla Presidenza contro Bush Jr. e Segretario di Stato durante ...