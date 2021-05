Per molti scappare è l’unica soluzione: fuggire da sé, prima che dalle proprie terre (Di domenica 16 maggio 2021) Un gruppo di cristiani, scappando dal villaggio di Dolbel, è arrivato ieri a Niamey. Il motivo della fuga è da trovarsi nel massacro di sei persone, di mattina presto, perpetrato nel villaggio di Fangio, non lontano dal loro. Come in altri villaggi della zona e altrove, il messaggio dei Gruppi Armati Terroristi è lo stesso: scappare per salvare se stessi e la propria famiglia. Si uniscono alle altre migliaia di persone che, per vivere e sperare, devono fuggire dalla loro terre e lasciare la casa e i beni che costituiscono la loro povera ricchezza. Una vita scappando, appare come una delle metafore del nostro e di altri tempi storici. Una drammatica parabola della nostra condizione umana. Ancora prima di far scappare gli altri c’è la fuga da se stessi e da ciò che costituisce la propria umana identità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Un gruppo di cristiani, scappando dal villaggio di Dolbel, è arrivato ieri a Niamey. Il motivo della fuga è da trovarsi nel massacro di sei persone, di mattina presto, perpetrato nel villaggio di Fangio, non lontano dal loro. Come in altri villaggi della zona e altrove, il messaggio dei Gruppi Armati Terroristi è lo stesso:per salvare se stessi e la propria famiglia. Si uniscono alle altre migliaia di persone che, per vivere e sperare, devonodalla loroe lasciare la casa e i beni che costituiscono la loro povera ricchezza. Una vita scappando, appare come una delle metafore del nostro e di altri tempi storici. Una drammatica parabola della nostra condizione umana. Ancoradi fargli altri c’è la fuga da se stessi e da ciò che costituisce la propria umana identità. ...

Advertising

RaiTre : La pratica sessuale tra due maschi o tra due femmine è quasi connaturata nella storia dei sapiens e di molti animal… - pisto_gol : La pandemia ha fatto molti morti e distrutto tante piccole e grandi aziende: sarebbe il caso che allenatori e gioca… - CarloCalenda : La Romanina. Per via dei ritardi della raccolta porta a porta nei quartieri limitrofi in molti vengono qui a buttar… - Loredanataberl1 : RT @doluccia16: A me sembra che pure l'anno scorso erano crollati i contagi e senza i vaccini. In questi giorni c'erano più o meno una medi… - ilfattoblog : Per molti scappare è l’unica soluzione: fuggire da sé, prima che dalle proprie terre -