Parma-Sassuolo, le probabili formazioni del match (Di domenica 16 maggio 2021) Il Sassuolo deve vincere a Parma per tenere vive le speranza per la Conference League: Raspadori titolare, chance per Brunetta il “Tardini” stende il tappeto rosso a Parma-Sassuolo, con i padroni di casa già retrocessi in Serie B a differenza dei neroverdi che ancora sperano in un posto in Conference League. QUI Parma – Difficile possa recuperare Gervinho, molte più possibilità girano intorno alla titolarità di Kucka, che ha smaltito i problemi delle scorse settimane. Chance per Brunetta, in gol la scorsa giornata, a completare l’attacco con Cornelius. Dierckx si candida ad una maglia in coppia con Osorio. QUI Sassuolo – De Zerbi dovrebbe dare fiducia a Raspadori, dopo l’ottima prova fornita anche contro la Juventus. Caputo pronto a subentrare nella ripresa. Traoré in ... Leggi su zon (Di domenica 16 maggio 2021) Ildeve vincere aper tenere vive le speranza per la Conference League: Raspadori titolare, chance per Brunetta il “Tardini” stende il tappeto rosso a, con i padroni di casa già retrocessi in Serie B a differenza dei neroverdi che ancora sperano in un posto in Conference League. QUI– Difficile possa recuperare Gervinho, molte più possibilità girano intorno alla titolarità di Kucka, che ha smaltito i problemi delle scorse settimane. Chance per Brunetta, in gol la scorsa giornata, a completare l’attacco con Cornelius. Dierckx si candida ad una maglia in coppia con Osorio. QUI– De Zerbi dovrebbe dare fiducia a Raspadori, dopo l’ottima prova fornita anche contro la Juventus. Caputo pronto a subentrare nella ripresa. Traoré in ...

Advertising

valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 37): - Fiorentina vs Napoli 7:30 - Udinese vs Sampdoria 10:00 - Benevento vs Cro… - La5tadelfutbol : #SerieA Partidos para mañana (Horario #CDMX) | Fiorentina vs Napoli (5:30) | Benevento vs Crotone (8:00) | Udinese… - Dalla_SerieA : De Zerbi: 'L'obiettivo del Sassuolo è chiaro' - - infoitsport : Parma-Sassuolo, la probabile formazione di ForzaParma - cicciopuz : RT @delinquentweet: ???? Le ultime 10 partite di Ruslan Malinovskyi ???? Verona ????? Udinese ?????? Fiorentina ?????? Juventus ?? Roma ?? Bologna… -