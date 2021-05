Parma-Sassuolo, Caputo: “Abbiamo un obiettivo, ci proveremo fino alla fine. L’Europeo? Il mio sogno” (Di domenica 16 maggio 2021) Il Sassuolo espugna il "Tardini".Successo del Sassuolo contro il Parma, nel penultimo turno di Serie A. A decidere, le reti di Locatelli, Defrel e Boga, che permettono ai neroverdi di rimanere ancora in corsa per la Conference League. Un successo analizzato al triplice fischio dall'attaccante Francesco Caputo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Finalmente torno sul campo, era la cosa a livello personale più importante. Abbiamo un obiettivo di squadra, sappiamo che è difficile ma ci proveremo fino alla fine. Ormai, a livello personale, il peggio è alle spalle. Sto bene, mi sto allenando, ho fatto una buona mezz'oretta quest'oggi".Sul finale di stagione del Sassuolo: "Io penso che con la Juve il ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Ilespugna il "Tardini".Successo delcontro il, nel penultimo turno di Serie A. A decidere, le reti di Locatelli, Defrel e Boga, che permettono ai neroverdi di rimanere ancora in corsa per la Conference League. Un successo analizzato al triplice fischio dall'attaccante Francesco, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Finalmente torno sul campo, era la cosa a livello personale più importante.undi squadra, sappiamo che è difficile ma ci. Ormai, a livello personale, il peggio è alle spalle. Sto bene, mi sto allenando, ho fatto una buona mezz'oretta quest'oggi".Sul finale di stagione del: "Io penso che con la Juve il ...

