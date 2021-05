Papa Francesco | “Israeliani e palestinesi trovino la strada del dialogo e del perdono”

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Non poteva non interveniresullo scontro trache in questi giorni sta provocando centina di vittime. E oggi, da piazza San Pietro ha rivolto il suo appello al, ale alla pace. Lo ha detto richiamando all’umanità, che va al di là delle differenze. Ha ricordato le vittime, gli innocenti che son rimasti uccisi. E poi un pensiero particolare ai bambini, che a decine sono stati ammazzati: “In nome di Dio faccio appello alla calma e a chi ha responsabilità di far cessare il frastuono delle armi e di percorrere le vie della pace anche con l’aiuto dell’unità internazionale”. Un appello che quindi non si limita ad arrivare in quella terra, ma è rivolto anche alle Autorità internazionali, che hanno il compito di lavorare per un cessate il ...