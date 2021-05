Pallone d’oro VPG Italia 2021 | i candidati | Lollobaudo | portiere della Nazionale e di Hexon Falcons

Leggi su esports247

(Di domenica 16 maggio 2021) Penultimo episodio delle presentazioni dei Pro Playersaldi VPG(legato alle competizioni su PS). Ed è una presentazione particolarmente importante perché, per la prima volta, troviamo un giocatore che non gioca né in attacco né in difesa. O meglio: in qualche forma gioca in difesa, essendo l’estremo difensore, ma – per citare i Bluvertigo – è vestito meglio e sta (tendenzialmente) fermo. Parliamo del, ruolo spesso sottovalutato – anche e soprattutto al momento di distribuire premi individuali: basti pensare che nell’arco degli oltre 60 anni di(quello vero, quellopalla che rotola in un campo all’aria aperta), l’unico ad averlo vinto è stato la leggenda sovietica Lev ...