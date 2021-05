Palermo. Il sindaco attribuisce poteri di verifica e sanzionatori a 65 ausiliari del traffico (Di domenica 16 maggio 2021) Su proposta del Comandante della Polizia Municipale, il sindaco Leoluca Orlando ha emanato una determina con la quale conferisce a 65 dipendenti dell’A.M.A.T. già in possesso della qualifica di ausiliario del traffico, l’attribuzione – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – dei poteri e della competenza di effettuare, in materia di trasporto pubblico locale, attività di verifica delle prescrizioni, previste dai D.P.C.M. e legislazione di emergenza, tese a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con attribuzione, altresì del relativo potere sanzionatorio. Il conferimento avviene ai sensi di quanto previsto dal Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge 30 ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 maggio 2021) Su proposta del Comandante della Polizia Municipale, ilLeoluca Orlando ha emanato una determina con la quale conferisce a 65 dipendenti dell’A.M.A.T. già in possesso della qualifica dio del, l’attribuzione – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – deie della competenza di effettuare, in materia di trasporto pubblico locale, attività didelle prescrizioni, previste dai D.P.C.M. e legislazione di emergenza, tese a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con attribuzione, altresì del relativo potereo. Il conferimento avviene ai sensi di quanto previsto dal Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge 30 ...

