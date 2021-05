Pacevecchia “plastic free” | al via la domenica ecologica FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pulizia straordinaria questa mattina da parte di decine di volontari nel quartiere. L’iniziativa, voluta da, ha visto il concreto supporto di Asia, Gesesa, con l’intervento del Comitato di quartiere della zona presieduto da Cosimo Galliano ed aveva come obiettivo sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio. Erano una cinquantina i cittadini, gente di buona volontà, che si sono radunati nei pressi del Campo di rugby per poi pulire l’intero quartiere. Mariano Cespa dell’Associazione di volontariato ha sottolineato: “Vogliamo sensibilizzare i cittadini a non creare discariche. Vogliamo che siano responsabili essere comunità. Spero che le istituzioni ci diano sempre una mano. Cerchiamo di fare una differenziata la più seria ...