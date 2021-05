Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 16/05/2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Sta iniziando per te una stagione molto promettente per l’amore, perché l’espansivo Giove è entrato da poco in Pesci, la tua casa delle relazioni. Giove impiega 12 anni per fare il giro dello Zodiaco, il che significa che devi risalire al 2010 per trovare una situazione relazionale così rigogliosa. Il pianeta farà solo una breve passeggiata nel settore, ma ci tornerà per un periodo molto più lungo nel 2022. Da ora fino a luglio, comunque, ci saranno sicuramente più amore e sintonia nelle tue relazioni individuali. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 16 maggio 2021) Sta iniziando per te una stagione molto promettente per l’amore, perché l’espansivo Giove è entrato da poco in Pesci, la tua casa delle relazioni. Giove impiega 12 anni per fare il giro dello Zodiaco, il che significa che devi risalire al 2010 per trovare una situazione relazionale così rigogliosa. Il pianeta farà solo una breve passeggiata nel settore, ma ci tornerà per un periodo molto più lungo nel 2022. Da ora fino a luglio, comunque, ci saranno sicuramente più amore e sintonia nelle tue relazioni individuali. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

