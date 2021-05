Oroscopo Scorpione del giorno | previsioni del giorno 16 05 2021

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 16 maggio 2021) Se condividi le entrate con il tuo compagno o con un socio in affari, il denaro sarà probabilmente un argomento molto importante per te durante la settimana. Giovedì il Sole entrerà in Gemelli, la tua casa delle risorse altrui, e accenderà un interruttore in questo settore. La sua unione con il comunicativo Mercurio e la dolce Venere, anche loro in zona, ti porterà verso una maggiore concentrazione verso quest’area della tua carta astrale. I tuoi ragionamenti su questi argomenti saranno più fluidi, ma se ti è possibile evita di firmare contratti fino alla settimana prossima, perché Mercurio e Nettuno formeranno un angolo che potrebbe disorientare tutte le persone coinvolte. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.