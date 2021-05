Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 16/05/2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Ora che Giove è in Pesci potrebbe iniziare un periodo molto fortunato della tua vita che durerà per tre mesi circa. Tieni conto, però, che questo è solo un antipasto. Nel 2022 il pianeta tornerà nel segno e ci resterà per molto più tempo. Giove è un pianeta legato alla generosità e alla fortuna, quindi potrebbe regalarti una vita più felice e con più opportunità. Venerdì potrebbe accadere qualcosa di eccitante all’interno della tua dimensione domestica, forse troverai la coinquilina che stai cercando o semplicemente sarà il giorno del trasloco nella nuova casa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 16 maggio 2021) Ora che Giove è inpotrebbe iniziare un periodo molto fortunato della tua vita che durerà per tre mesi circa. Tieni conto, però, che questo è solo un antipasto. Nel 2022 il pianeta tornerà nel segno e ci resterà per molto più tempo. Giove è un pianeta legato alla generosità e alla fortuna, quindi potrebbe regalarti una vita più felice e con più opportunità. Venerdì potrebbe accadere qualcosa di eccitante all’interno della tua dimensione domestica, forse troverai la coinquilina che stai cercando o semplicemente sarà ildel trasloco nella nuova casa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

