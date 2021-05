Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 Maggio 2021 | previsioni segno per segno

Leggi su newsitaliane

(Di domenica 16 maggio 2021) Ariete Un problema confuso si risolve e vedrai soluzioni dove prima c’erano ostacoli. Ricevi notizie relative a un ritardo nel pagamento in circostanze impreviste. La tua vita innamorata deve occupare un posto preferenziale nelle tue priorità. Non aspettare che gli altri agiscano, se spalancherai gli occhi nessuno potrà ingannarti. Sta nelle tue mani trasformare qualsiasi battuta d’arresto in un motivo per andare avanti. Rimuovere dal presente passato atteggiamenti che non funzionano più. Ti spingerai a fare tante cose che forse, in passato, non avevi osato. Vai a considerare un breve viaggio, forse un fine settimana. Oggi è un buon giorno per iniziare un programma di esercizi o per iscriversi a una palestra. Non preoccuparti per alcuni disturbi fisici poiché tendono ad essere temporanei. Toro Avrai idee per il lavoro che dovresti mettere in pratica perché saranno ...