Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 16/05/2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Se vuoi comprare casa, questa potrebbe essere la settimana giusta per fare un'offerta o per richiedere un mutuo, perché il Sole è nel tuo settore del denaro altrui e si metterà d'accordo con Plutone nel tuo settore domestico. Quest'area riguarda anche la famiglia, e ciò suggerisce che un parente potrebbe decidere di farti un regalo. La conversazione tra Venere e Saturno favorirà gli impegni a lungo termine, specialmente riguardo all'educazione o ai progetti creativi. Decidi dove vuoi piantare le tue radici: le tue scelte saranno durature. Amica.

