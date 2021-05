Oroscopo Ariete del giorno | previsioni del giorno 16 05 2021

(Di domenica 16 maggio 2021) Un riconoscimento da parte dei tuoi superiori questa settimana potrebbe tradursi in un incremento delle tue entrate, perché il potente Plutone si trova nel tuo settore della carriera e stringerà la mano al Sole in quello dei guadagni. Potresti ricevere un aumento o una promozione, oppure potresti scoprire un’opportunità lavorativa particolarmente remunerativa. Non sottovalutare il modo con cui la tua sfera sociale potrebbe aprirti delle porte, perché l’amichevole conversazione tra Saturno, nel tuo settore della comunità, e la gentile Venere ti darà un grande supporto. Accetta ogni invito, perché non sai mai chi potresti incontrare. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Pesci 16 maggio: amore In coppia: che abbia bisogno di attenzioni o sia un po' di malumore,... Per gli altri segni guardate qui:: le parole sagge di un amico TORO: momento di crescita ...oggi 16 maggio 2021(21 marzo - 21 aprile): le parole sagge di un amicoumore Potreste sentirvi insicuri circa la capacità di realizzare un progetto o raggiungere un obiettivo ma grazie a Venere in Gemelli, un amico potrebbe percepire il disagio, l'...