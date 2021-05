“Ora tutti lo sanno”. Amici 20, è successo dopo tanti anni. L’ultima volta nel 2016 (Di domenica 16 maggio 2021) Amici 20 finisce con la vittoria di Giulia Stabile. Era successo anni fa con Ivan D’Andrea e più di recente ad Andreas Muller. Sangiovanni secondo classificato e ha portato a casa il premio di categoria, ma a vincere è Giulia Stabile. La finalissima ha visto proprio Sangiovanni e Giulia Stabile sfidarsi per la vittoria finale. Una vittoria che entrambi avrebbero raggiunto però in ogni caso, visto che la vittoria di uno sarebbe stata la vittoria dell’altro. C’è da dire poi che Giulia Stabile e Sangiovanni hanno una relazione. I due si sono fidanzati ad Amici 20 e sono il primo fan l’uno dell’altro. Lo ha dimostrato anche la reazione del cantante quando Giulia ha raggiunto la finale: si è commosso ed era molto emozionato. Si sono tenuti per mano dalla fine della sfida ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021)20 finisce con la vittoria di Giulia Stabile. Erafa con Ivan D’Andrea e più di recente ad Andreas Muller. Sangiovsecondo classificato e ha portato a casa il premio di categoria, ma a vincere è Giulia Stabile. La finalissima ha visto proprio Sangiove Giulia Stabile sfidarsi per la vittoria finale. Una vittoria che entrambi avrebbero raggiunto però in ogni caso, visto che la vittoria di uno sarebbe stata la vittoria dell’altro. C’è da dire poi che Giulia Stabile e Sangiovhanno una relazione. I due si sono fidanzati ad20 e sono il primo fan l’uno dell’altro. Lo ha dimostrato anche la reazione del cantante quando Giulia ha raggiunto la finale: si è commosso ed era molto emozionato. Si sono tenuti per mano dalla fine della sfida ...

