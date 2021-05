Omicidio Noviello | cerimonia per 13° anniversario La figlia | “Serve rivoluzione culturale”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La pandemia ha portato alla luce povertà e situazioni molto critiche, con la camorra sempre pronta ad approfittarne e tante persone che potrebbero non avere la forza di opporsi come fece mio padre. Per questo, oggi più che mai, per una rinascita sociale è necessaria una”. E’ quanto dichiara Mimmadi Domenico, l’imprenditore ucciso a Castel Volturno (Caserta) dai killer dei Casalesi guidati da Giuseppe Setola; era il 16 maggio del 2008, efu trucidato per “punizione“, perché qualche anno prima aveva avuto il coraggio, insieme al figlio Massimiliano, di far arrestare per estorsione alcuni elementi del clan. Oggi, per il tredicesimodell’, nella piazzetta della ...