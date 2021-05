Oltre 26 mila vaccinati in Italia: Calabria "maglia nera" nel rapporto tra dosi disponibili e somministrate (Di domenica 16 maggio 2021) Raggiunge quota 26.682.630 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.12 di oggi, sabato 15 maggio 2021. Vaccino inoculato... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 maggio 2021) Raggiunge quota 26.682.630 il numero delle vaccinazioniin, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.12 di oggi, sabato 15 maggio 2021. Vaccino inoculato...

Advertising

GDF : #GDF #Crotone: sequestrati beni a falso cieco per oltre 160.000 mila euro. #NoiconVoi - carmelitadurso : Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per #domenicalive!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milion… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #RollyDays2021 a #Genova, tra ieri e oggi sono stati 6500 in tutto i visitatori prenotati per visitare le dimore storiche… - fainformazione : The Met Collection | fotografie HD di opere d'arte di pubblico dominio - Web Apps Magazine Il Metropolitan Museum… - fainfoscienza : The Met Collection | fotografie HD di opere d'arte di pubblico dominio - Web Apps Magazine Il Metropolitan Museum… -