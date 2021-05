Nuove risorse per il bonus auto 2021: come funziona e come richiederlo (Di domenica 16 maggio 2021) bonus auto 2021, Nuove risorse per l’acquisto di auto poco inquinanti: come funziona e come richiederlo. Nuove risorse per il bonus auto 2021 con altri 76 milioni di euro stanziati dalla fine del mese di aprile per incentivare gli utenti all’acquisto di auto poco inquinanti. Nuove risorse per il bonus auto 2021 come riferito dal Ministero per lo Sviluppo Economico, i 76 milioni stanziati alla fine del mese di aprile arrivano da una rimodulazione di fondi ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)per l’acquisto dipoco inquinanti:per ilcon altri 76 milioni di euro stanziati dalla fine del mese di aprile per incentivare gli utenti all’acquisto dipoco inquinanti.per ilriferito dal Ministero per lo Sviluppo Economico, i 76 milioni stanziati alla fine del mese di aprile arrivano da una rimodulazione di fondi ...

Advertising

blek57 : @martinoloiacono @Matte_Schiavon In una fase storica oggettivamente drammatica, e non solo per la pandemia, occorre… - zetacentauri : @leonemaschio @ItalianoeRomano Cinghiali > le nuove risorse??? - eclectica8 : RT @marmanug: Opere di riqualificazione e valorizzazione del territorio, concertate con le comunità locali i cui territori sono attraversat… - paoloigna1 : RT @marmanug: Opere di riqualificazione e valorizzazione del territorio, concertate con le comunità locali i cui territori sono attraversat… - InfoFiscale : Rinnovo contratto del comparto sicurezza, dal tavolo politico nuove risorse -