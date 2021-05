Nuoto, Europei Budapest 2021: programma, orari, tv e italiani in gara lunedì 17 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Il programma completo e gli italiani in gara nell’ottava giornata degli Europei di Budapest 2021. Terminate le gare di Nuoto di fondo, artistico e tuffi, si passa al Nuoto in vasca. Subito tanta Italia impegnata: riflettori puntati soprattutto su Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Gabriele Detti, che fin dalle eliminatorie proveranno a mettersi in mostra. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di lunedì 17 maggio con le eliminatorie, mentre alle 18.00 spazio a semifinali e finali. Di seguito gli orari, gli italiani in gara e come vedere le gare dell’ottava giornata della rassegna continentale. programma COMPLETO DEGLI ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Ilcompleto e gliinnell’ottava giornata deglidi. Terminate le gare didi fondo, artistico e tuffi, si passa alin vasca. Subito tanta Italia impegnata: riflettori puntati soprattutto su Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Gabriele Detti, che fin dalle eliminatorie proveranno a mettersi in mostra. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di17con le eliminatorie, mentre alle 18.00 spazio a semifinali e finali. Di seguito gli, gliine come vedere le gare dell’ottava giornata della rassegna continentale.COMPLETO DEGLI ...

