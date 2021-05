Nuoto, Europei Budapest 2021: il medagliere (Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto per gli Europei di Nuoto di Budapest 2021. Una rassegna continentale attesissima che metterà di fronte i più forti atleti del vecchio continente pronti a darsi battaglia per le medaglie e, perché no, per ottenere qualche record. Le discipline interessate sono tutte quelle del mondo acquatico, dunque Nuoto in vasca, Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato e tuffi, andiamo dunque a scoprire qual è il medagliere costantemente aggiornato al termine di ogni finale. ITALIANI IN GARA DI OGGI I RISULTATI GARA PER GARA medagliere Europei Nuoto Budapest NAZIONE Oro Argento Bronzo RUSSIA 10-4-4 ITALIA 5-5-7 UCRAINA 5-4-2 GERMANIA 5-2-4 OLANDA 2-0-0 GRAN BRETAGNA 1-3-1 FRANCIA ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto per glididi. Una rassegna continentale attesissima che metterà di fronte i più forti atleti del vecchio continente pronti a darsi battaglia per le medaglie e, perché no, per ottenere qualche record. Le discipline interessate sono tutte quelle del mondo acquatico, dunquein vasca,di fondo,sincronizzato e tuffi, andiamo dunque a scoprire qual è ilcostantemente aggiornato al termine di ogni finale. ITALIANI IN GARA DI OGGI I RISULTATI GARA PER GARANAZIONE Oro Argento Bronzo RUSSIA 10-4-4 ITALIA 5-5-7 UCRAINA 5-4-2 GERMANIA 5-2-4 OLANDA 2-0-0 GRAN BRETAGNA 1-3-1 FRANCIA ...

TgrRaiToscana : Le toscane Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni conquistano la medaglia d'oro a squadre nella 10 chilometri in acq… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - LIRRIVERENTE3 : bravo MATTEO.. un pezzo di friuli sul podio - peterkama : bravo MATTEO.. un pezzo di friuli sul podio -