Nuoto | Europei Budapest 2021 | Barelli | “Bilancio commovente | sacrifici ripagati”

Altre due medaglie agli Europei! Nelle 25 km di nuoto di fondo argento nella gara maschile per Matteo Furlan. Le toscane Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni conquistano la medaglia d'oro a squadre nella 10 chilometri in acqua. Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d'oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libere. L'argento di Matteo Furlan e il bronzo di Barbara Pozzobon nella maratona, 25Km, chiudono gli Europei al Lupa Lake di Budapest.

Nella 25 km donne bel bronzo di Barbara Pozzobon Monologo della 21enne tedesca Lea Boy nella 25 chilometri femminile, ultima gara deglididi fondo al Lupa Lake di Budapest. La Boy ha ...Non c'è gara senza medaglia per questa Grande Italia della fatica aglidiin acque libere al Lupa Lake di Budapest : gli ori di Paltrinieri solitario (due), quello di Greg e i suoi compagni nel team eventi, l'argento della Gabbrielleschi e il bronzo della ...Non c’è gara senza medaglia per questa Grande Italia della fatica agli Europei di nuoto in acque libere al Lupa Lake di Budapest: gli ori di Paltrinieri solitario (due), quello di Greg ...Il francese Axel Reymond si conferma il re d'Europa della 25 chilometri. Ha infatti vinto la gara su questa distanza dei campionati continentali nel Lupa Lake, a Budapest. Per Reymond è il terzo oro c ...