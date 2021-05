Nuoto di fondo, Lea Boy domina la 25 chilometri donne. Pozzobon terza, Italia a medaglia in tutte le gare! (Di domenica 16 maggio 2021) Vero e proprio monologo per Lea Boy nella 25 chilometri femminile, ultima gara degli Europei di fondo 2021 al Lupa Lake di Budapest (Ungheria). La ventunenne tedesca fa praticamente gara da sola e trionfa con il tempo di 4.53.57.0, con un minuto di margine sulle avversarie. Secondo posto per la francese Lara Grangeon, che supera in volata l’azzurra Barbara Pozzobon: con questo bronzo l’Italia arriva a podio in tutte le gare di questa competizione continentale. Nono posto per Veronica Santoni. È l’Ungheria a farla da padrona in prima battuta. Anna Olasz è la prima a salire in cattedra, facendosi seguire dalla connazionale Kata Somenek Onon. Alla lunga però i rapporti di forza non emergono, con tanti cambi al vertice con le nuotatrici azzurre nella pancia del gruppo. Alla lunga è la tedesca Lea Boy a ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Vero e proprio monologo per Lea Boy nella 25femminile, ultima gara degli Europei di2021 al Lupa Lake di Budapest (Ungheria). La ventunenne tedesca fa praticamente gara da sola e trionfa con il tempo di 4.53.57.0, con un minuto di margine sulle avversarie. Secondo posto per la francese Lara Grangeon, che supera in volata l’azzurra Barbara: con questo bronzo l’arriva a podio inle gare di questa competizione continentale. Nono posto per Veronica Santoni. È l’Ungheria a farla da padrona in prima battuta. Anna Olasz è la prima a salire in cattedra, facendosi seguire dalla connazionale Kata Somenek Onon. Alla lunga però i rapporti di forza non emergono, con tanti cambi al vertice con le nuotatrici azzurre nella pancia del gruppo. Alla lunga è la tedesca Lea Boy a ...

