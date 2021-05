Nord America - Le auto vendute oltreoceano - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 16 maggio 2021) Diverso, ma non troppo. Così possiamo definire il mercatono, dove sono presenti molti modelli in vendita anche nel Vecchio Continente. Mancano le citycar, certo, glimobilisti prediligono ancora vetture di grandi dimensioni e i pick-up, da noi relegati a mezzi da lavoro, sono molto popolari da quelle parti. Le differenze, tuttavia, si sono da tempo assottigliate. Solo ruote alte., le tante world car hanno reso l'offerta di modelli più simile alla nostra, così come la qualità di materiali e finiture, migliorata negli anni. Entrambe le sponde dell'Atlantico, poi, convergono verso l'inarrestabile moda delle Suv, che in, come in Europa, sta mietendo vittime eccellenti come le berline. Basti pensare che un marchio come Lincoln, le cui iconiche sedan sono immancabili nei ...