"Non può essere, a quest'ora...". Saviano rivela le strazianti parole della mamma di Luana D'Orazia, risucchiata da un orditoio (Di domenica 16 maggio 2021) Roberto Saviano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Raitre, svela le strazianti parole della mamma di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta risucchiata da un orditoio nella fabbrica in cui lavorava: "La madre di Luana, quando i carabinieri hanno suonato alla porta per darle la notizia, ha pensato: 'non può essere un incidente stradale, Luana a quest'ora non ha ancora finto il turno'. Perché non è pensabile che qualcuno possa morire mentre lavora". Saviano poi ricorda le altre vittime sul lavoro dopo la morte di Luana che aveva 22 anni ed era mamma di un bimbo piccolo: "Christian, schiacciato da un tornio meccanico ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Roberto, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Raitre, svela lediD'Orazio, la giovane operaia mortada unnella fabbrica in cui lavorava: "La madre di, quando i carabinieri hanno suonato alla porta per darle la notizia, ha pensato: 'non puòun incidente stradale,'ora non ha ancora finto il turno'. Perché non è pensabile che qualcuno possa morire mentre lavora".poi ricorda le altre vittime sul lavoro dopo la morte diche aveva 22 anni ed eradi un bimbo piccolo: "Christian, schiacciato da un tornio meccanico ...

Advertising

ZZiliani : Ci sono tre colleghi in onda su #Sky e che stimo profondamente (e lo sanno): ?in ordine alfabetico @PaoloCond… - peppeprovenzano : Ma che problemi ha @matteosalvinimi con i fondi ????? Prima a Bruxelles era contro #NextGenerationEu, ora in Italia s… - lauraboldrini : Secondo Salvini questo governo non deve fare la riforma del fisco né quella della giustizia. Ma senza queste riform… - Sveva32430241 : RT @Aleb34358667: Eravamo fiori piantati in un terreno sbagliato ma la nostra Poesia non può essere fermata #TheRightLandForMrWrong 29 - MariaLe94250315 : RT @fran_ozgegurel: Eravamo fiori piantati in un terreno sbagliato ma la nostra Poesia non può essere fermata. Quindi smettetela di condiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può COPRIFUOCO, SPERANZA "SI PUÒ ALLENTARE"/ Cabina di regia: regole estate, vaccini e? Non può essere una iniziativa del ministero. Il concetto è di aiutare a semplificare e il richiamo nei luoghi di villeggiatura sarebbe un'opportunità per il cittadino ma tutto deve essere organizzato ...

5 ricette velocissime da sperimentare per un fantastico pic - nic senza troppo stress ... non solo darà tutto un altro aspetto al nostro pranzo, ma sarà assolutamente ecosostenibile. ... Qualsiasi versione o variante può essere sperimentata e sarà un gran successo. Per la preparazione di una ...

Zan: “La mia legge non può diventare oggetto di scontro politico” Corriere della Sera essere una iniziativa del ministero. Il concetto è di aiutare a semplificare e il richiamo nei luoghi di villeggiatura sarebbe un'opportunità per il cittadino ma tutto deve essere organizzato ......solo darà tutto un altro aspetto al nostro pranzo, ma sarà assolutamente ecosostenibile. ... Qualsiasi versione o varianteessere sperimentata e sarà un gran successo. Per la preparazione di una ...