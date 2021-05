“Non chiamatemi morbo”, alla Carrara storie di resistenza al Parkinson (Di domenica 16 maggio 2021) Arte, accessibilità e inclusione s’incontrano all’Accademia Carrara di Bergamo dando vita a “Non chiamatemi morbo. storie di resistenza al Parkinson”, iniziativa che prevede una mostra fotografica, un convegno e un laboratorio a tema. L’esposizione sarà allestita dal 14 maggio al 6 giugno e sarà aperta venerdì dalle 15 alle 20.30; sabato dalle 10 alle 19; domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso in Ala Vitali è compreso nel costo del biglietto d’accesso. L’ingresso è gratuito per le persone con Parkinson e i loro caregiver (dettagli e modalità su laCarrara.it). L’afflusso di visitatori sarà contingentato in osservanza delle normative anti-Covid e la prenotazione è obbligatoria nel fine-settimana (con un giorno d’anticipo) inviando un’e-mail a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 maggio 2021) Arte, accessibilità e inclusione s’incontrano all’Accademiadi Bergamo dando vita a “Nondial”, iniziativa che prevede una mostra fotografica, un convegno e un laboratorio a tema. L’esposizione sarà allestita dal 14 maggio al 6 giugno e sarà aperta venerdì dalle 15 alle 20.30; sabato dalle 10 alle 19; domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso in Ala Vitali è compreso nel costo del biglietto d’accesso. L’ingresso è gratuito per le persone cone i loro caregiver (dettagli e modalità su la.it). L’afflusso di visitatori sarà contingentato in osservanza delle normative anti-Covid e la prenotazione è obbligatoria nel fine-settimana (con un giorno d’anticipo) inviando un’e-mail a ...

