NBA 2021, i risultati della notte (16 maggio): i Lakers vincono e restano in corsa per il sesto posto, ok Brooklyn e New York (Di domenica 16 maggio 2021) Tra la serata di ieri e la notte odierna si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria importante per i Los Angeles Lakers, che espugnano Indiana per 115-122 e rimangono in corsa per il sesto posto della Western Conference. I detentori dell'anello sono infatti ora alla pari con Portland e tengono viva la speranza di qualificarsi per i playoff senza passare per i play-in. Si ricompone la coppia formata da LeBron James e Anthony Davis e si sente subito: 24 punti per il Re, doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi per l'ex di New Orleans. Ai Pacers non bastano i 28 punti e 12 assist di Caris LeVert. Sorridono anche i Brooklyn Nets, che battono i Chicago ...

