NASCAR, Alex Bowman conquista Dover. Poker per Hendrick Motorsport nella Monster Mile (Di domenica 16 maggio 2021) Alex Bowman conquista il secondo acuto del 2021 nella NASCAR Cup Series. Il pilota Chevrolet conquista il primo successo in carriera a Dover, il quarto in carriera. Un finale perfetto riporta il #48 a vincere nella ‘Monster Mile’ a cinque anni dall’83° ed ultimo acuto del sette volte campione Jimmie Johnson. Hendrick Motorsport ha dominato la scena senza rivali pe quasi tutti i 400 giri previsti. Dopo una piccola parentesi del Joe Gibbs Racing con Martin Truex Jr #19, autore della pole, Kyle Larson ha preso il controllo della situazione. Il californiano dell’Hendrick Motorsport #5 ha iniziato a dettare il passo ed ha messo in bacheca con margine ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)il secondo acuto del 2021Cup Series. Il pilota Chevroletil primo successo in carriera a, il quarto in carriera. Un finale perfetto riporta il #48 a vincere’ a cinque anni dall’83° ed ultimo acuto del sette volte campione Jimmie Johnson.ha dominato la scena senza rivali pe quasi tutti i 400 giri previsti. Dopo una piccola parentesi del Joe Gibbs Racing con Martin Truex Jr #19, autore della pole, Kyle Larson ha preso il controllo della situazione. Il californiano dell’#5 ha iniziato a dettare il passo ed ha messo in bacheca con margine ...

