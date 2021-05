Napoli, weekend di controlli anti-Covid: 120 sanzioni durante la movida (Di domenica 16 maggio 2021) Continuano i controlli anti-Covid delle forze dell’ordine nel weekend. Sono oltre 120 le sanzioni durante la movida del sabato sera di Napoli. Tantissimi controlli dei carabinieri nel sabato napoletano (via WebSource)Con l’allentamento delle restrizioni anti-Covid sono tantissimi i controlli delle forze dell’ordine a Napoli. Infatti la voglia di uscire è tanta, dopo un anno in casa per limitare il diffondersi della pandemia. I carabinieri quindi sono entrati in azione nelle zone più frequentate del weekend napoletano come Mergellina e Posillipo. Qui sono tantissimi i cittadini puniti a causa degli ... Leggi su vesuvius (Di domenica 16 maggio 2021) Continuano idelle forze dell’ordine nel. Sono oltre 120 leladel sabato sera di. Tssimidei carabinieri nel sabato napoletano (via WebSource)Con l’allentamento delle restrizionisono tssimi idelle forze dell’ordine a. Infatti la voglia di uscire è tanta, dopo un anno in casa per limitare il diffondersi della pandemia. I carabinieri quindi sono entrati in azione nelle zone più frequentate delnapoletano come Mergellina e Posillipo. Qui sono tssimi i cittadini puniti a causa degli ...

