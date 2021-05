Napoli si schiera al fianco della Palestina: la manifestazione per fermare il massacro (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo i recenti fatti accaduto in terra palestinese, i napoletani sono scesi in piazza per urlare di porre fine a questo massacro. A piazza Plebiscito ieri si sono unite migliaia di persone per far sentire la propria voce. Da anni ormai Israele e Palestina sono diventati nemici giurati. Le incursioni militari dello stato ebreo mette ogni giorno a ferro e fuoco quel territorio ancora non riconosciuto della Palestina. Un territorio dove tanti giovani cercano solo di trovare la pace e la serenità lontano dalla guerra. Una guerra che li ha visti crescere e morire proprio per mano di chi in passato ha subito delle grandi atrocità. Napoli non ci sta. Vuole la fine di questo scempio, di questa guerra. Negli ultimi giorni sono state tante le manifestazioni in tal senso in molti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo i recenti fatti accaduto in terra palestinese, i napoletani sono scesi in piazza per urlare di porre fine a questo. A piazza Plebiscito ieri si sono unite migliaia di persone per far sentire la propria voce. Da anni ormai Israele esono diventati nemici giurati. Le incursioni militari dello stato ebreo mette ogni giorno a ferro e fuoco quel territorio ancora non riconosciuto. Un territorio dove tanti giovani cercano solo di trovare la pace e la serenità lontano dalla guerra. Una guerra che li ha visti crescere e morire proprio per mano di chi in passato ha subito delle grandi atrocità.non ci sta. Vuole la fine di questo scempio, di questa guerra. Negli ultimi giorni sono state tante le manifestazioni in tal senso in molti ...

