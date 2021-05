Napoli espugna Firenze, Champions sempre più vicina. Benevento pareggia col Crotone e il Cagliari è salvo (Di domenica 16 maggio 2021) Un pareggio, per 1 - 1, al "Vigorito" che sa tanto di resa per il Benevento nell'ultima gara casalinga stagionale dei giallorossi contro il già retrocesso Crotone. Per i campani non è ancora detta l'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) Un pareggio, per 1 - 1, al "Vigorito" che sa tanto di resa per ilnell'ultima gara casalinga stagionale dei giallorossi contro il già retrocesso. Per i campani non è ancora detta l'...

Advertising

pinksoccer024 : ???? La Juventus batte la Roma e si avvicina al 100% di vittorie in questo campionato di #SerieA. Il San Marino appro… - GrecoSalvator3 : RT @Boboj29: Il Napoli espugna il Franchi di Firenze grazie al suo capitano Rosario Abisso ,la strada per la Champions e' ora in discesa ht… - ruotebucate : RT @RaffaeleDeSa: #FiorentinaNapoli - Splendida prova del collettivo che espugna il Franchi e torna in zona Champions League. Vittoria FOND… - GDS_it : Il #Napoli non sbaglia, espugna Firenze e vede la Champions. #SerieA - Jfollow_38 : RT @Boboj29: Il Napoli espugna il Franchi di Firenze grazie al suo capitano Rosario Abisso ,la strada per la Champions e' ora in discesa ht… -