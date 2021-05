Napoli Champions vicina, 2-0 al Franchi contro la Fiorentina (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Vittoria fondamentale in chiave qualificazione alla Champions per il Napoli che nell'anticipo del lunch-time della 37esima giornata va a vincere 2-0 al Franchi contro la Fiorentina portandosi momentaneamente in terza posizione a 76 punti, uno in più del Milan, in campo stasera a San Siro contro il Cagliari, e della Juventus vincitrice ieri contro l'Inter. La gara si sblocca nella ripresa grazie a Immobile che ribadisce in gol un rigore paragto da Terracciano al 56', e Zielinski al 67'. Al terzo minuto la prima conclusione a rete della partita, un colpo di testa di Bakayoko fuori misura. Poco dopo tiro cross di Osimhen, la palla danza davanti al portiere ma Zielninski non ci arriva. Insiste la squadra di Gattuso, al 12' doppia conclusione dalla distanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Vittoria fondamentale in chiave qualificazione allaper ilche nell'anticipo del lunch-time della 37esima giornata va a vincere 2-0 allaportandosi momentaneamente in terza posizione a 76 punti, uno in più del Milan, in campo stasera a San Siroil Cagliari, e della Juventus vincitrice ieril'Inter. La gara si sblocca nella ripresa grazie a Immobile che ribadisce in gol un rigore paragto da Terracciano al 56', e Zielinski al 67'. Al terzo minuto la prima conclusione a rete della partita, un colpo di testa di Bakayoko fuori misura. Poco dopo tiro cross di Osimhen, la palla danza davanti al portiere ma Zielninski non ci arriva. Insiste la squadra di Gattuso, al 12' doppia conclusione dalla distanza ...

