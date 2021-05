Moviola Benevento Crotone | l’episodio chiave del match

(Di domenica 16 maggio 2021)delvalido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro GiacomelliDELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tuttoatalanta : Atalanta-Benevento, la moviola: 'Giusta l'espulsione di Caldirola' - Daniele20052013 : Atalanta Benevento 2-0: Atalanta batte Benevento, Champions ad un passo - infoitsport : Atalanta Benevento LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - infoitsport : Moviola Atalanta. Benevento: l'episodio chiave del match - infoitsport : Benevento-Cagliari, moviola del Corriere dello Sport: 'Disastro arbitrale senza precedenti' -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Benevento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiCrotone 0 - 0...... Udinese - Sampdoria (Giovanni Scaramuzzino) e- Crotone (Fabrizio Cappella). Al termine delle partite, le interviste dagli spogliatoi, lae i commenti di Fulvio Collovati e Filippo ...Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Croton ..."Il problema è che ieri sera è stato un brutto spot per il Var. Ieri sera abbiamo visto tutto ciò che di negativo può portare la moviola in campo." ...