Mountain bike: show di Tom Pidcock in Coppa del Mondo a Nove Mesto, battuto van der Poel (Di domenica 16 maggio 2021) Dalle Classiche del Nord nel ciclismo su strada alla Coppa del Mondo di Mountain bike. Uno scontro che sicuramente vedremo spessissimo per i prossimi anni. In Repubblica Ceca, in quel di Nove Mesto, c’è però la vittoria a sorpresa nel testa a testa: Tom Pidcock si è imposto nel cross country, la prova olimpica, davanti a Mathieu van der Poel. Dopo un inizio in coppia, il britannico in maglia Ineos Grenadiers ha staccato l’olandese dell’Alpecin Fenix, portandosi a casa il successo con addirittura un minuto di margine. A completare il podio c’è l’elvetico Mathias Fluckiger. Completano la top-5 il ceco padrone di casa Ondrej Cink ed il transalpino Jordan Sarrou. Lontani Nino Schurter, settimo, ed il vincitore della prima tappa Victor Koretzky, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Dalle Classiche del Nord nel ciclismo su strada alladeldi. Uno scontro che sicuramente vedremo spessissimo per i prossimi anni. In Repubblica Ceca, in quel di, c’è però la vittoria a sorpresa nel testa a testa: Tomsi è imposto nel cross country, la prova olimpica, davanti a Mathieu van der. Dopo un inizio in coppia, il britannico in maglia Ineos Grenadiers ha staccato l’olandese dell’Alpecin Fenix, portandosi a casa il successo con addirittura un minuto di margine. A completare il podio c’è l’elvetico Mathias Fluckiger. Completano la top-5 il ceco padrone di casa Ondrej Cink ed il transalpino Jordan Sarrou. Lontani Nino Schurter, settimo, ed il vincitore della prima tappa Victor Koretzky, ...

