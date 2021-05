Mountain bike, Coppa del Mondo cross country: Loana Lecomte domina la prova femminile a Nove Mesto. Eva Lechner 13ma (Di domenica 16 maggio 2021) Si è appena conclusa la prova di Coppa del Mondo di Mountain bike femminile a Nove Mesto in Repubblica Ceca. A trionfare nella gara del cross country è stata la transalpina Loana Lecomte che si è imposta chiudendo la sua prova in 1:25:13. Una gara, quella della transalpina, da vera e propria dominatrice. In testa sin dal primo intermedio è riuscita a gestire con grande personalità il resto della prova. Alle sue spalle la statunitense Haley Batten che è giunta al traguardo con il tempo di 1:26:52 a 1’39” dalla vincitrice. A chiudere il podio l’australiana Rebecca McConnell che ha chiuso a 1’59” dalla francese. La migliore delle italiane ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Si è appena conclusa ladideldiin Repubblica Ceca. A trionfare nella gara delè stata la transalpinache si è imposta chiudendo la suain 1:25:13. Una gara, quella della transalpina, da vera e propriatrice. In testa sin dal primo intermedio è riuscita a gestire con grande personalità il resto della. Alle sue spalle la statunitense Haley Batten che è giunta al traguardo con il tempo di 1:26:52 a 1’39” dalla vincitrice. A chiudere il podio l’australiana Rebecca McConnell che ha chiuso a 1’59” dalla francese. La migliore delle italiane ...

