MotoGp | oggi il Gran Premio di Francia | gli orari e la diretta tv Sky | Dazn e Tv8

(Di domenica 16 maggio 2021) Nel Gp dile due Yamaha partono davanti a tutti, con il padrone di casa Fabio Quartararo che ha centrato le pole position su condizioni miste. E l’incognita meteo accompagnerà anche tutto il pre-gara a Le Mans. Dietro al francese c’è Maverick Vinales: questa volta la migliore delle Ducati parte della terza piazza sulla griglia, ottenuta da Jack Miller. Il suo compagna di squadra e leader del Mondiale Francesco Bagnaia dovrà invece tentare una clamorosa rimonta dalla 16esima posizione. Segnali positivi invece dagli altri piloti italiani: Franco Morbidelli parte quarto, davanto all’altro francese Johann Zarco. Torna nei primi 10 sulla griglia anche Valentino Rossi, da cui ora ci si aspetta un miglioramento anche in gara. Lotterà tra gli altri con la Honda di Marc Marquez, che scatta dalla sesta casella. Undicesima piazza per l’Aprilia di Lorenzo Savadori, subito ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp oggi

Luca è stato molto bravo, sicuramente. Quindi cercherò di studiare un po' quello che faceva di ... Guarda lalive su DAZN. Attiva Ora Rimonta come Portimao? Undicesimo al via nel GP del ...Abbiamo mostrato il potenziale che abbiamo , che è buono, ma è anche un peccato perché c'era molto da prendere. Domani però è un altro giorno e molte cose possono accadere in gara' .Oggi, domenica 16 maggio, andrà in scena il GP di Francia, quinto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans ci si aspetta una gara dall'esito incerto e con tante variabili in gioco.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEGL GP DI FRANCIA DI MOTOGP PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING DELLE GARE DI DOMENICA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE VALENTINO ROSSI: "MEGL ...