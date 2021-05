MotoGP | Marquez | “Caduta? Stavo pensando di rientrare e mettere le slick”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 maggio 2021) Fine settimana difficile per Marcal Gran Premio di Francia 2021 della. Il campione della Honda è infatti caduto ben due volte nella gara sul circuito di Le Mans, dove i piloti hanno dovuto affrontare una pioggia improvvisa e il primo flag to flag della stagione. Numerosi gli errori, long lap penalty assegnati e anche cadute, tra cui quelle di Marc. Lo spagnolo è scivolato prima mentre era al comando e poi finché stava recuperando con un passo mostruoso rispetto alla concorrenza. “Il fisico non era un problema e ho potuto guidare come volevo” assicura però. “Con la pioggia avevo più possibilità di fare una bella gara, ma anche di cadere” ha spiegato il numero 93, “oggi non abbiamo sfruttato l’opportunità che il tempo ci ha dato e sono dispiaciuto“. Grande rammarico per ...