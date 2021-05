MotoGP | Marc Marquez | “Honda instabile | non solo l’unico a cadere Dobbiamo lavorare per migliorare”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Un GP di Francia amaro per. Il fuoriclasse nativo di Cervera deve digerire uno “zero” al termine della prova di Le Mans, sede del quinto round del Mondiale 2021 di. In una gara folle, con il flag-to-flag,ha cercato di fare la differenza, come spesso gli è capitato in queste condizioni nel suo passato. Stavolta però all’iberico non è andata bene. Lal’ha tradito in due circostanze: prima una perdita di posteriore in curva-14 e poi l’anteriore l’ha tradito nella percorrenza della 6. Conclusione: ritiro e gesto di stizza nei confronti della moto dopo il secondo crash. Un modo non certo piacevole per riprendere confidenza con la top-class, dopo i patimenti e le sofferenze dell’infortunio al braccio destro, che l’ha costretto a stare fermo lungamente. Il percorso per il ...