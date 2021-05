MotoGp, Jack Miller ‘Rain Man’ A Le Mans: Successo Sul Bagnato Nel Gp Di Francia! Valentino Rossi 11° [CLASSIFICA] (Di domenica 16 maggio 2021) Foto di Yoan Valat / Ansa Jack Miller trionfa sull’infida pista bagnata di Le Mans: il pilota Ducati precede Zarco e Quartararo. Valentino Rossi fuori dalla top 10La MotoGp fa tappa in Francia per la gara di Le Mans. Grande protagonista il meteo ‘ballerino’ che rende la gara ancora più incerta del previsto. Si parte full dry con Fabio Quartararo dalla pole position: ‘El Diablo’ insegue il sogno di essere il primo francese a vincere il Gp di Francia nella classe regina. Dietro di lui Vinales e Miller. Le prime emozioni arrivano direttamente allo start: Quartararo va lungo, Miller passa ma poco dopo finisce largo sulla ghiaia. Fuori pista anche Morbidelli, ma a terra: l’italiano si tocca il ginocchio ma si rialza sulle sue gambe. La ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021) Foto di Yoan Valat / Ansatrionfa sull’infida pista bagnata di Le: il pilota Ducati precede Zarco e Quartararo.fuori dalla top 10Lafa tappa in Francia per la gara di Le. Grande protagonista il meteo ‘ballerino’ che rende la gara ancora più incerta del previsto. Si parte full dry con Fabio Quartararo dalla pole position: ‘El Diablo’ insegue il sogno di essere il primo francese a vincere il Gp di Francia nella classe regina. Dietro di lui Vinales e. Le prime emozioni arrivano direttamente allo start: Quartararo va lungo,passa ma poco dopo finisce largo sulla ghiaia. Fuori pista anche Morbidelli, ma a terra: l’italiano si tocca il ginocchio ma si rialza sulle sue gambe. La ...

