MotoGP, GP Francia 2021. Trionfo Ducati! Vince Jack Miller, favolosa rimonta di Francesco Bagnaia, è 4°! (Di domenica 16 maggio 2021) Il Gran Premio di Francia di MotoGP è stato semplicemente favoloso, pieno di emozioni e di caos a causa di un meteo cangiante. Alfine festeggia la Ducati, che piazza tre moto fra le prime quattro. Si comincia sull’asciutto, anche se il cielo è minaccioso. Infatti nel corso del quarto giro comincia a piovere e ben presto si scatena un violento acquazzone che spinge tutti i piloti a cambiare moto. Momenti di caos e classifica completamente rivoluzionata, tanto che Marc Marquez si pone al comando davanti a Fabio Quartararo e Jack Miller, nonostante quest’ultimo sia protagonista di un lungo. L’australiano incappa in una doppia long-lap penalty, così come Pecco Bagnaia, per eccesso di velocità in corsia box. All’ottava tornata Marquez viene sbalzato dalla sua moto e finisce a terra. Così, davanti a tutti, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Il Gran Premio didiè stato semplicemente favoloso, pieno di emozioni e di caos a causa di un meteo cangiante. Alfine festeggia la Ducati, che piazza tre moto fra le prime quattro. Si comincia sull’asciutto, anche se il cielo è minaccioso. Infatti nel corso del quarto giro comincia a piovere e ben presto si scatena un violento acquazzone che spinge tutti i piloti a cambiare moto. Momenti di caos e classifica completamente rivoluzionata, tanto che Marc Marquez si pone al comando davanti a Fabio Quartararo e, nonostante quest’ultimo sia protagonista di un lungo. L’australiano incappa in una doppia long-lap penalty, così come Pecco, per eccesso di velocità in corsia box. All’ottava tornata Marquez viene sbalzato dalla sua moto e finisce a terra. Così, davanti a tutti, ...

