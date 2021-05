MotoGP | GP Francia 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv la gara

(Di domenica 16 maggio 2021) Oggi domenica 16 maggio (ore 14.00) si disputa il GP di, quinta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul tradizionale tracciato transalpino, conosciuto in ogni singolo dettaglio da tutti i piloti e dove nascono spesso gare avvincenti, equilibrate e avvincenti. Attenzione all’incognita meteo. Guarda in streaming live il GP disu DAZN Fabio Quartararo è il favorito della vigilia, scatterà dalla pole-position e sembra essere chiamato a un duello col compagno di squadra Maverick Vinales. Le due Yamaha sembrano avere una marcia in più rispetto agli avversari, ma attenzione alla Ducati di Jack Miller e a un grintoso Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Da tenere in considerazione per il podio anche Johann Zarco con la Ducati Pramac ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Francia

Dopo il GP di, spazio al Mugello approfondimento Mugello, il GP d'Italia si svolgerà a porte chiuse Tutta la domenica del GP diè in diretta tv su Sky Sport(canale 208), sul ...... Fp2, Zarco d'un soffio! DIRETTA, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA Vediamo dunque subito come sarà possibile seguire ogni istante del Gran premio di2021 della. ...14.00 MotoGP, gara 15.30 MotoE, gara GP FRANCIA MOTOGP OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208 ...