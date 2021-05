MotoGP | GP Francia 2021 Meteo decisivo? Yamaha spera nell’asciutto | Ducati fa la danza della pioggia

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Alle ore 14.00 di oggi, domenica 16 maggio, prenderà il via il Gran Premio didi, quinto atto del Motomondiale. Il Bugatti Circuit di Le Mans ospiterà un nuovo round di un campionato iridato sinora incertissimo, poiché Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo sono divisi da soli 2 punti. Il piemontese e il francese si trovano, però, in situazioni completamente opposte. Pecco, infatti, ha pagato a caro prezzo il mancato accesso diretto al Q2 e non è andato oltre il sesto tempo nel Q1, risultato che lo costringerà a scattare dalla 16ma casella. Al contrario, El Diablo è stato in grado di acciuffare la pole position proprio in extremis e partirà davanti a tutti. Se si dovesse correre sull’asciutto, il transalpino sarebbe il grande favorito per conquistare il successo, perché ha dimostrato di avere una marcia in più in tali ...