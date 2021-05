MotoGP, GP Francia 2021. Danilo Petrucci il più rapido nel warm-up bagnato. Valentino Rossi il migliore tra le Yamaha (Di domenica 16 maggio 2021) Il Bugatti Circuit di Le Mans è stato teatro del warm-up del Gran Premio di Francia, ultimissima occasione per affinare gli assetti delle moto in vista della gara, che prenderà il via alle 14.00 odierne. La sessione si è svolta senza pioggia, ma su una pista ancora inondata dal nubifragio abbattutosi sull’autodromo nella prima mattinata. Non sorprende che, in questo contesto, si siano sprecate le scivolate, soprattutto alla curva 3 e alla curva 8, che si stanno rivelando da giorni le piede più critiche. In particolare baciano l’asfalto Marc Marquez, Johann Zarco, Joan Mir e Pol Espargarò. Fortunatamente, nessuno di loro patisce conseguenze fisiche di alcun tipo. Miglior tempo del turno per Danilo Petrucci, come sempre decisamente a suo agio sul bagnato estremo e sul tracciato francese. Il trentenne ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Il Bugatti Circuit di Le Mans è stato teatro del-up del Gran Premio di, ultimissima occasione per affinare gli assetti delle moto in vista della gara, che prenderà il via alle 14.00 odierne. La sessione si è svolta senza pioggia, ma su una pista ancora inondata dal nubifragio abbattutosi sull’autodromo nella prima mattinata. Non sorprende che, in questo contesto, si siano sprecate le scivolate, soprattutto alla curva 3 e alla curva 8, che si stanno rivelando da giorni le piede più critiche. In particolare baciano l’asfalto Marc Marquez, Johann Zarco, Joan Mir e Pol Espargarò. Fortunatamente, nessuno di loro patisce conseguenze fisiche di alcun tipo. Miglior tempo del turno per, come sempre decisamente a suo agio sulestremo e sul tracciato francese. Il trentenne ...

